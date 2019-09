Urteil: Parteien müssen Kleinspender nicht offenlegen

Die Parteien müssten nach Artikel 21 des Grundgesetzes zwar öffentlich Rechenschaft über die Herkunft ihrer Mittel ablegen, aber nicht bei jedem einzelnen Bürger und nicht bei Spenden bis zu 10 000 Euro. Das sehe das Parteiengesetz so vor, betonte der Richter. Der Kläger kündigte an, das Gesetz in diesem Punkt vom Bundesverfassungsgericht überprüfen lassen zu wollen.