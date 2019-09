Vermisste GPS-Kuhglocke aus Österreich in Moers geortet

Krefeld (dpa/lnw) - Der Fall einer vermissten angerosteten Kuhglocke aus Österreich hat die Polizei in Krefeld beschäftigt und nach Moers geführt. Der Besitzer, ein 55-Jähriger aus Bad Mitterndorf in Österreich, hatte bei der örtlichen Polizei Anzeige erstattet, weil die für Alpenkühe charakteristische Glocke an einem Tier namens Rosalie fehlte, wie die Polizei Krefeld am Donnerstag mitteilte.

Von dpa