Gefährlicher Metalldiebstahl: Starkstromkabel gerklaut

Bergisch Gladbach (dpa/lnw) - Metalldiebstahl unter akuter Lebensgefahr: Unbekannte haben in Bergisch Gladbach 400 Meter Starkstromkabel aus einem Kabelschacht neben einer Straßenbahnlinie gestohlen. Sie hätten schon am 15. September auf unbekannte Weise die Stromzufuhr unterbrochen und das Kabel mitgenommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Stromschlag mit dem 800-Volt-Kabel wäre möglicherweise tödlich gewesen.

Von dpa