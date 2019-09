Zorc, Favre und Watzke stellen klar: Reus bleibt BVB-Kapitän

Dortmund (dpa) - Das sportliche Führungstrio von Borussia Dortmund hat Nationalspieler Marco Reus als Spielführer des BVB mit deutlichen Worten den Rücken gestärkt. «Marco Reus ist unser Kapitän, und er bleibt unser Kapitän», sagte Manager Michael Zorc am Donnerstag. «Es gibt keinen Grund, aber auch überhaupt keinen Grund, daran etwas zu ändern.» Zorc ordnete das Ganze als reines Medienthema ein und fügte an: «Da können Sie schreiben, so viel sie wollen.» Einem Journalisten warf er eine «nassforsche Art» vor.

Von dpa