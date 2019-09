Modeste: Ich muss langsam mal mein Torjäger-Kostüm anziehen

Köln (dpa) - Torjäger Anthony Modeste will beim Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln bald wieder für Furore sorgen. «So langsam muss ich mal mein Torjäger-Kostüm anziehen», sagte der Franzose, der Köln vor zwei Jahren mit 25 Toren in die Europa League schoss, in dieser Saison aber erst einen Treffer erzielte. Am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) empfängt Köln als Tabellen-16. die direkt davor stehende Hertha aus Berlin.

Von dpa