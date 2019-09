Apotheke: Opferschutzbeauftragte soll Geschädigten helfen

Düsseldorf/Köln (dpa/lnw) - Nach den beiden Todesfällen durch eine vergiftete Glukose-Mischung aus einer Apotheke soll die nordrhein-westfälische Opferschutzbeauftragte den Geschädigten helfen. Das kündigte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Donnerstag in Düsseldorf an. Vor allem, wenn man selbst Kinder habe, mache ein solches Drama sehr betroffen, sagte Laschet, der drei erwachsene Kinder hat.

Von dpa