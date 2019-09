Laschet: Altschuldenhilfe für Kommunen noch nicht sicher

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bund und Länder haben sich nach Angaben des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) noch nicht verbindlich auf eine Altschuldenhilfe für die Kommunen geeinigt. «Wenn der Bund was macht, sind wir dabei», bekräftigte Laschet am Donnerstag in Düsseldorf. «Wir werden einen substanziellen Anteil leisten.» Konkrete Verhandlungen dazu gebe es allerdings noch nicht. Insofern sei die von Kommunen in Ost und West dringend geforderte Tilgungshilfe noch nicht sicher.

Von dpa