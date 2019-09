Essen (dpa/lnw) - Das Wetter wird in Nordrhein-Westfalen zum Wochenende hin grauer und regnerischer. «Ab Donnerstagmittag ziehen von Westen her Regenschauer auf», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Bei Temperaturen von 16 bis 19 Grad sollen sich die Schauer bis in die Nacht halten, im Bergland sei auch Dauerregen möglich.

Von dpa