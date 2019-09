ICE steht mehrere Stunden auf Strecke

Berlin (dpa) - Wegen eines Problems mit dem Stromabnehmer ist ein ICE auf der Fahrt von Berlin nach Köln am Mittwochabend liegen geblieben - und die rund 600 Fahrgäste mussten stundenlang ausharren. Der Zug stehe seit etwa 19.15 Uhr in der Nähe von Nauen auf der Strecke, gegen 22.15 Uhr habe die Evakuierung begonnen, sagte eine Bahnsprecherin. Die Fahrgäste sollen in einen Ersatzzug umsteigen. Weil aber Reisende aus dem liegengebliebenen Fernzug ausgestiegen seien, habe sich die Evakuierung verzögert.

Von dpa