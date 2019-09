Halle/Westfalen (dpa) - Russlands Tennis-Jungstar Karen Chatschanow hat für die kommenden drei Jahre vertraglich seine Teilnahme am Rasenturnier in Halle zugesichert. «Er ist einer der interessantesten und spannendsten Spieler der neuen Tennisgeneration», erklärte Turnierdirektor Ralf Weber am Mittwoch in einer Mitteilung.

Von dpa