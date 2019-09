NRW-Spende für Notre-Dame geht ins Münsterland

Eine direkte Überweisung an das Spendenkonto der deutschen Unesco-Kommission sei nicht möglich, weil die Richtlinien zum gesellschaftlichen Engagement der NRW.Bank einen NRW-Bezug vorsähen. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte Unternehmen und Privatleute zu Spenden für Notre-Dame aufgerufen. Zuvor hatte die «Rheinische Post» berichtet.

An der Handwerksakademie solle eine 15-tägige Praxisschulung zu den im Mittelalter gebräuchlichen Handwerkstechniken für die Handwerksberufe Maurer, Schmied, Schlosser, Steinmetz, Bildhauer und Zimmerer angeboten werden. Es gebe insgesamt in Europa nur wenige Fachleute, die mit historischen Materialien und Bautechniken vertraut seien – eine Problematik, die nicht nur Frankreich oder Paris betreffe. Ein Praktikum auf der Baustelle in Paris werde angestrebt, sobald dies in die Abläufe in der Kathedrale passe.