Verband: Apotheken-Rezepturen weiter vertrauenswürdig

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach dem Tod einer 28-Jährigen und ihres Babys in Köln infolge einer giftigen Glukose-Lösung sieht der Apothekerverband keinen Grund, selbsthergestellte Arzneien aus Apotheken generell in Misskredit zu ziehen. «Apotheken stellen regelmäßig Arzneimittel her, und das in sehr hoher Qualität», sagte der Vizepräsident der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA), Mathias Arnold, am Dienstag in Düsseldorf. Der Vorfall in einer Kölner Apotheke sei «fatal», sagte er. «Es tut uns unheimlich leid für die betroffenen Menschen, aber wir müssen die Fakten genau aufklären.» Jeden Tag stellten Apotheken große Zahlen von Rezepturen her. «Kriminelle Energie und menschliches Versagen kommt in allen Hochrisikoprozessen vor.»

Von dpa