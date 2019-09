Weitere Festnahmen nach Drogenfund in Hamm

Hamm (dpa/lnw) - Nach dem Fund von 56 Kilogramm Drogen bei einem Mann aus Hamm Anfang Juli haben Fahnder weitere Verdächtige festgenommen. Der 46-jährige erste Verdächtige sitzt in Untersuchungshaft, nachdem die Polizei bei ihm 33 Kilogramm Amphetamine und 23 Kilogramm Ecstasy sichergestellt hatte, wie die Polizei Hamm aus ermittlungstaktischen Gründen erst am Dienstag mitteilte. Ende Juli seien weitere vier Männer im Alter zwischen 28 und 56 Jahren festgenommen worden. Einer dieser Männer sitze seitdem ebenfalls in Untersuchungshaft.