Dortmund (dpa/lnw) - Ein 38-jähriger Mann aus Essen soll seinem Sohn Kokain gegeben und ihn anschließend auf einem Autobahnparkplatz zum sexuellen Missbrauch angeboten haben. Seit Dienstag muss er sich vor dem Dortmunder Landgericht verantworten. Zu den Vorwürfen wollte er sich vorerst nicht äußern. Ein Zeuge hatte am Abend des 27. März die Polizei zum Rastplatz «Holthauser Bruch» in Castrop-Rauxel gerufen. Der Mann soll zuvor von dem Angeklagten angesprochen und gefragt worden sein, ob er mit dem Jungen in die Toilette gehen wolle. «Ich war total wütend», erinnerte sich der 53-Jährige vor Gericht. Als er kurz darauf gesehen habe, dass ein anderer Mann mit dem Kind in dem Toilettenhaus verschwand, habe er die Polizei gerufen.