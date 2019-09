Pfannenstiel: «Müssen drei schlechtere Mannschaften finden»

Dabei könneFunkel jedoch nicht auf herausragende Einzelkönner im Team setzen, sondern stattdessen auf die mannschaftliche Geschlossenheit. «Wir haben uns letztes Jahr nicht mit Stars durchgesetzt, sondern mit einem guten Gefüge, mit einer guten Stimmung und genau so muss sich die Fortuna in den nächsten Jahren und besonders in dieser Saison definieren, dann haben wir eine Chance», sagte Pfannenstiel.

Nach fünf Spieltagen steht Düsseldorf mit vier Zähler auf Rang 13 und damit einen Punkt vor den Abstiegszone. «Letzte Saison hatten wir null Punkte genau nach den fünf Begegnungen, jetzt haben wir vier. Also gibt es auch positive Sachen zu berichten», sagte Pfannenstiel.