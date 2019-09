Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine mutmaßliche IS-Terroristin aus Bochum hat in Düsseldorf über ihren Weg aus dem Rotlichtmilieu nach Syrien zum sogenannten Islamischen Staat (IS) berichtet. Sie habe in Wuppertal sechs Tage in der Woche als Prostituierte gearbeitet, sei kokainabhängig gewesen und habe ihr Leben ändern wollen, sagte die 27-Jährige am Dienstag in Düsseldorf am Oberlandesgericht aus.

Dann habe sie über Facebook IS-Kämpfer Mario kennengelernt und sich in ihn verliebt. Sie sei nach Syrien gereist, habe ihn geheiratet und ein Kind von ihm bekommen. Die Bundesanwaltschaft wirft der 27-jährigen Deutschen unter anderem Kriegsverbrechen und Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vor.

Laut Anklage trug sie zeitweilig einen Sprengstoffgürtel. Solche Gürtel soll sie anderen deutschsprachigen Frauen auch zum Kauf angeboten haben.