Uerdingen kassiert wieder bittere Drittliga-Pleite

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fußball-Drittligist KFC Uerdingen hat einen weiteren Rückschlag erlitten. Am Montagabend verlor der ambitionierte Club von Trainer Heiko Vogel gegen den Aufsteiger Waldhof Mannheim 0:3 (0:0). Maurice Deville (48. Minute), Arianit Ferati (82.) und Marco Schuster (90.+1) schossen die Tore für das Team von Trainer Bernhard Trares vor rund 3000 Zuschauern in der Arena in Düsseldorf.

Von dpa