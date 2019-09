Charlotte Roche geht mit Podcast in zweite Staffel

Köln (dpa/lnw) - Der Beziehungs-Podcast «Paardiologie» von Charlotte Roche und ihrem Ehemann geht in die zweite Staffel. «Es geht weiter!», gab die 41-Jährige am Montag über ihren Instagram-Account bekannt. «Spotify verlängert uns. Wir verlängern Spotify.» Seit Juni redet die Kölner Autorin wöchentlich mit ihrem Ehemann in einem Podcast der Streaming-Plattform Spotify sehr persönlich über Liebe, Sex und die gemeinsame Ehe. Ursprünglich waren nur 15 Folgen geplant, damit hätte der Podcast in dieser Woche vorbei sein sollen.

Von dpa