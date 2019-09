Düsseldorf (dpa/lnw) - Eine Düsseldorfer FDP-Lokalpolitikerin hat sich über Anfeindungen beschwert, die ihr am Steuer ihres Mercedes-SUV widerfahren seien. Etwa 15 Personen, durchaus gut gekleidetes Klientel, habe sie in der Düsseldorfer Innenstadt vorübergehend an der Weiterfahrt gehindert. «Es ging direkt zur Sache», sagte Unternehmerin Jessica Brück am Montag der dpa.

Von dpa