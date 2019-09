Geschlagen und gewürgt: Ehemann soll Frau getötet haben

Dortmund (dpa/lnw) - Nach einem tödlichen Gewaltverbrechen in Dortmund gehen die Ermittler davon aus, dass der Ehemann seine Frau im Streit geschlagen und gewürgt hat. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Dienstag waren die Eheleute polnischer Herkunft in der Nacht zu Freitag nach einem Gaststättenbesuch in ihre Wohnung zurückgekehrt. Dort soll dann der 59-Jährige seine Frau massiv geschlagen und gewürgt haben, bis sie starb. Er hatte eine Bekannte benachrichtigt und zunächst angegeben, die Frau sei die Treppe hinab gestürzt, später räumte er bei der Polizei nach deren Angaben Schläge ein. «Das sah nicht nach einem Treppensturz aus. Sie hatte Strangulationsfurchen am Hals und zahlreiche Kopfverletzungen», sagte Staatsanwalt Felix Giesenregen der Deutschen Presse-Agentur. Das Motiv für die tödliche Auseinandersetzung sei bisher unklar. Der 59-jährige sitzt seit Samstag in Untersuchungshaft und äußere sich seither nicht weiter zu den Vorwürfen.

Von dpa