Essen und Rödinghausen gleichauf im Duell um Tabellenspitze

Düsseldorf (dpa/lnw) - Rot-Weiss Essen mit Trainer Christian Titz und der SV Rödinghausen liefern sich weiter ein spannendes Fernduell um die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga West. Dem 4:1-Erfolg des früheren Bundesligisten RWE gegen den Bonner SC ließ Rödinghausen am 9. Spieltag den überzeugenden 4:0-Sieg bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund folgen. Durch ihren siebten Saisonsieg kletterten die Ostwestfalen am Samstag auf den ersten Platz vor den punktgleichen Essenern (22 Zähler), die allerdings eine Partie weniger aufgetragen haben.

Von dpa