Weiter offene Fragen nach Leichenfund in Bad Oeynhausen

Bad Oeynhausen (dpa/lnw) - Zwei Tage nach dem Fund einer Leiche bei einer Bäckerei in Bad Oeynhausen in Ostwestfalen bleiben die Hintergründe offen. «Es gibt nichts Neues», teilte die Bielefelder Polizei am Sonntag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Polizei des Kreises Minden-Lübbecke hatte den Fund am Samstag bestätigt und auf die Mordkommission in Bielefeld verwiesen. Die Identität des Toten war demnach noch nicht geklärt. Auch war noch offen, ob es sich um ein Verbrechen handelt. Die Leiche war am Freitag unter der Terrasse einer Bäckerei entdeckt worden.

Von dpa