Dabei erwischte Wiesbaden vor 4621 Zuschauern zunächst den besseren Start und ging durch Manuel Schäffler in Führung (4. Minute). In der Folge machten kapitale individuelle Fehler ein besseres Abschneiden jedoch zunichte. «Heute haben wir zahlreiche Einladungen verteilt», kritisierte Rehm und stellte fest: «Wenn dir solche Fehler passieren, hast du ein großes Problem.»

Die hoch überlegenen und weiter ungeschlagenen Arminen zeigten dem SV Wehen klar die Grenzen auf. Cebio Soukou (20.), Fabian Klos (34.,74.), Joan Simun Edmundsson (43.) und Andreas Voglsammer (52.) trafen. Erneut Schäffler verkürzte zum zwischenzeitlichen 2:4 (56.). Benedikt Röcker sah auf Seiten der Gastgeber zudem die Rote Karte (79./Notbremse). Beim folgenden Strafstoß scheiterte Voglsammer jedoch am SVW-Keeper Lukas Watkowiak.

Trotz nur einem Punkt aus sieben Spielen sowie insgesamt 23 Gegentreffern glauben die Spieler weiter an die Trendwende. «Die Mannschaft hat die nötige Qualität. Das tut natürlich jetzt sehr weh, aber wir stehen wieder auf», kündigte Schäffler an. Doch die Defensivprobleme muss der Aufsteiger zeitnah in den Griff bekommen, sonst droht der Abstand von fünf Zählern aufs rettende Ufer weiter anzuwachsen.