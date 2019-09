Aggressiver Schwarzfahrer beschäftigt Polizei

Essen/Hamm (dpa/lnw) - Ein 29-jähriger Schwarzfahrer hat mit seinem aggressiven Verhalten an einem Tag Bundespolizisten in Essen, Hamm und Dortmund beschäftigt. In Essen wurde der Mann schließlich festgenommen und verletzt in eine Klinik gebracht, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Er hatte am Essener Hauptbahnhof mehrere Menschen bedroht und einen Mann heftig angegriffen, der sich wehrte. Das Opfer musste auch ins Krankenhaus gebracht werden.

Von dpa