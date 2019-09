Hertha im Duell gegen Paderborn: Zwei personelle Wechsel

Berlin (dpa) - Trainer Ante Covic vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC nimmt im Kellerduell im Berliner Olympiastadion am Samstag gegen den SC Paderborn zwei personelle Änderungen vor. Statt Dodi Lukebakio und Jordan Torunarigha, die bei der Auswärtsniederlage gegen den FSV Mainz 05 (1:2) zuletzt noch in der Startelf gestanden hatten, werden Javairo Dilrosun und Lukas Klünter von Beginn an spielen. Kapitän Vedad Ibisevic wird hingegen zunächst erneut nur auf der Bank sitzen.

Von dpa