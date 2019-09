Strack-Zimmermann für OB-Wahl in Düsseldorf nominiert

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann geht bei der Kommunalwahl 2020 ins Rennen um den Oberbürgermeister-Posten in Düsseldorf. Die Kreiswahlversammlung nominierte die 61-Jährige am Samstag in der NRW-Landeshauptstadt. Die Bundestagsabgeordnete bedankte sich per Twitter für die Zustimmung. Strack-Zimmermann war von 2013 bis 2019 stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende und hatte im April auf eine erneute Kandidatur für diesen Posten verzichtet. Seit 2017 sitzt die Düsseldorferin im Bundestag. Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) will sich zur Wiederwahl stellen.

Von dpa