Generalvikar warnt vor Spaltung der katholischen Kirche

Essen/Fulda (dpa) - Der Essener Generalvikar Klaus Pfeffer sieht die Gefahr einer Spaltung in der katholischen Kirche. «Vor einigen Wochen hätte ich noch gesagt, das sehe ich so nicht, aber mittlerweile habe ich große Sorge, dass wir schon längst in einer Situation sind, in der Grundauffassungen von Kirche so weit auseinanderliegen, dass die Gefahr einer Spaltung nicht von der Hand zu weisen ist», sagte Pfeffer der Deutschen Presse-Agentur.

