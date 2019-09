Hambacher Forst: Opposition greift direkt Laschet an

Düsseldorf (dpa/lnw) - In einer hitzigen Debatte über die Räumung des Hambacher Forstes hat die Opposition im Landtag Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) die Spaltung der Gesellschaft vorgeworfen. «Der Ministerpräsident hat im Hambacher Forst so viel Vertrauen verspielt», sagte Grünen-Fraktionschefin Monika Düker am Freitag in einer Aktuellen Stunde. Laschet habe sich zum «Interessenvertreter» des Energiekonzerns RWE gemacht. Die Räumung des Waldes sei einer «der unsinnigsten und unverhältnismäßigsten Polizeieinsätze in NRW» gewesen. Die Debatte wurde immer wieder von lauten Zwischenrufen aus allen Fraktionen unterbrochen, während auf der Zuschauertribüne Schüler der Sitzung zuschauten.

Von dpa