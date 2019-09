Schalkes Wagner: Europapokal in dieser Saison «kein Thema»

Mainz (dpa/lnw) - Trainer David Wagner dämpft trotz der jüngsten Euphorie nach zwei Siegen die Erwartungen bei Fußball-Bundesligist FC Schalke 04. Auf die Frage nach einer Rückkehr in den Europapokal antwortete Wagner der «Allgemeinen Zeitung» (Freitag): «In dieser Saison ist das überhaupt kein Thema. Nichtsdestotrotz haben wir uns auf die Fahne geschrieben, dass wir in den nächsten drei Jahren - so lange laufen die Verträge in unserem Trainerteam - Schalke 04 ins internationale Geschäft zurückführen.» Wagner trifft mit seinen Schalkern an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) zum Auftakt des fünften Bundesliga-Spieltags auf den FSV Mainz 05.

Von dpa