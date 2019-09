Rund 300 Demonstranten gegen Aufmarsch der «Steeler Jungs»

Die «Steeler Jungs» veranstalten seit April 2018 regelmäßig so genannte «Stadtspaziergänge» in dem Stadtteil. Im NRW-Verfassungsschutzbericht werden die «Steeler Jungs» als «bürgerwehrähnliche Gruppierung» bezeichnet. Eine Mehrheit der Teilnehmer kommt laut Verfassungsschutz aus dem Hooligan- und Rockermilieu. Einige Mitglieder haben demnach auch Verbindungen in die rechtsextreme Szene.