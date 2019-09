Oldtimer aus Parkhaus geklaut: Vater und Sohn unter Verdacht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Polizei sucht einen teuren Porsche-911-Oldtimer, den ein Mann (63) und sein erwachsener Sohn (28) mitten in Düsseldorf gestohlen haben sollen. Die zwei Essener waren von der Videoüberwachung im Parkhaus gefilmt worden. Sie sollen den teuren Sportwagen bereits am vergangenen Samstag aus einem Parkhaus in der Düsseldorfer Innenstadt geklaut haben. Den Wert des Autos habe der Besitzer mit deutlich mehr als 100 000 Euro angegeben, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Von dpa