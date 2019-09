NRW-SPD will Abkehr von Riester-Rente

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische SPD fordert eine grundlegende Reform der privaten Altersvorsorge und den Abschied von der Riester-Rente. Die private Altersvorsorge könne Versorgungslücken im Alter nicht schließen, heißt es in einem Antrag für den Landesparteitag in Bochum an diesem Samstag. Die Hoffnungen, durch die geförderte Riester-Rente könne eine zweite Säule der Altersversorgung aufgebaut werden, hätten sich zerschlagen. Die beste Ergänzung zur gesetzlichen Krankenversicherung sei eine betriebliche Altersvorsorge, auch wenn der Zugang dazu «nach wie vor ungleich verteilt ist».