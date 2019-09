Zeugen beobachten Dieb und sperren ihn in Garage ein

Dortmund (dpa/lnw) - Ein 37 Jahre alter Dieb ist beim Plündern einer Garage von einer Anwohnerin kurzer Hand in dieser eingesperrt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde die 40-Jährige in Dortmund misstrauisch, als ein ihr unbekannter Mann in der Nacht zu Donnerstag ein Damenfahrrad an ihrem Fenster vorbeischob. Als dieser wieder in derselben benachbarten Garage verschwand, habe sie mit ihrem Ehemann das Haus verlassen. Die Eheleute drückten das Garagentor zu und setzten den Unbekannten bis zum Eintreffen der Polizei fest. Den Beamten war der Eindringling hingegen aus der Drogenszene bekannt. Er wurde mit auf die Wache genommen und später wieder entlassen.

Von dpa