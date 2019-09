Äußerliche Verletzungen waren am Greifvogel nicht erkennbar, aber er saß laut Polizei benommen am Straßenrand. Daraufhin hätten die Beamten ihn in eine Decke gewickelt und mitgenommen. Der Raubvogel habe sich «sehr brav» verhalten, hieß es im Polizeibericht. Er könne sich nun in einer Station der Arbeitsgemeinschaft des Biologischen Umweltschutzes (ABU) in Bad Sassendorf von dem Erlebten erholen.