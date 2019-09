Rentner mit Klebeband erstickt: Mordanklage gegen Duo

Bochum (dpa/lnw) - Die Staatsanwaltschaft hat Mordanklage gegen zwei Männer erhoben, die einen Rentner in Bochum ausgeraubt und erstickt haben sollen. Die Einbrecher fesselten den Senior im Februar laut Anklage in seinem Haus und umwickelten seinen Kopf massiv mit Klebeband, wie ein Sprecher des Landgerichts Bochum am Donnerstag schilderte. Laut Obduktion erstickte der 68-Jährige. Die Beschuldigten sitzen seit April in Untersuchungshaft. Die Lebensgefährtin des Opfers hatte den Übergriff miterlebt, war selbst von den Maskierten zu Boden gestoßen worden, körperlich aber unversehrt geblieben. Zuvor hatte die «WAZ» über die Anklage berichtet.

Von dpa