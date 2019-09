Überfall auf zwei Ehepaare: Mehrere Hinweise nach TV-Sendung

Leverkusen (dpa/lnw) - Zu einem Raubüberfall auf zwei Leverkusener Ehepaare vom Jahresbeginn sind nach der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY...ungelöst» bei der Polizei einige Hinweise eingegangen. Bis Donnerstagmorgen hätten sich zehn Anrufer gemeldet, sagte eine Polizeisprecherin in Köln. Ob eine heiße Spur darunter sei, müsse nun ausgewertet werden. In der TV-Sendung war am Mittwochabend ein Film über den Überfall vom 20. Januar gezeigt worden. Drei Täter hatten die beiden Paare in ihrem Haus mit Schusswaffen bedroht, gefesselt und geschlagen. Die Unbekannten erbeuteten unter anderem Geld, Schmuck und eine Münzsammlung.

Von dpa