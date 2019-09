Der Mann soll für vier Übergriffe verantwortlich sein, bei denen Kinder in der Innenstadt bedrängt und in Hausflure und Keller gedrückt wurden. In allen Fällen war es beim Versuch einer Sexualstraftat geblieben, weil die Kinder sich wehrten oder Erwachsene rechtzeitig eingreifen konnten. Einzelheiten wollen die Ermittler an diesem Freitag mitteilen.