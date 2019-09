Staatsanwalt will Haftbefehl wegen versuchten Mordes

Die beiden Frauen hatten laut Staatsanwaltschaft am Mittwochmorgen eine Explosion ausgelöst, als eine Gerichtsvollzieherin mit drei Polizeibeamten zu einer Zwangsräumung an das Haus gekommen war. Mutter und Tochter sowie die drei Beamten wurden verletzt. Zwei Pferde, die die Frauen offenbar vorher in das Haus geholt hatten, mussten schwer verletzt eingeschläfert werden. Das Haus wurde durch die Explosion und ein anschließendes Feuer weitgehend zerstört.

«Der Brandort ist beschlagnahmt und wird heute durch Experten der Polizei untersucht», erklärte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag. Das Gebäude sei einsturzgefährdet und mache die Suche nach Spuren «besonders kompliziert», so der Leiter der Mordkommission. Die Feuerwehr hatte am Mittwoch von einer Gasexplosion gesprochen. Die Einsatzkräfte hatten noch mehrere Gasflaschen aus dem Haus gebracht.

«Die Staatsanwaltschaft Münster wird heute beim Amtsgericht den Erlass eines Haftbefehls wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion mit versuchter Todesfolge beantragen», sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit Bezug auf die 67-Jährige. Ihre Tochter werde in einer Spezialklinik behandelt.