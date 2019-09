Mann verletzt drei Menschen in Hochhaus mit Messer

Monheim am Rhein (dpa/lnw) - Ein 20-Jähriger hat in einem Hochhaus in Monheim am Rhein drei Menschen mit einem Messer verletzt. Eine 31-jährige Frau sei mit schweren Verletzungen am Hals in ein Krankenhaus gekommen, zwei Männer seien leicht verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen mit. Der Angreifer, der augenscheinlich unter Drogen gestanden habe, löste einen Großeinsatz aus. Nach rund zweieinhalb Stunden wurde der Monheimer festgenommen.

Von dpa