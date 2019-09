Trotz Dürre im zweiten Jahr immer genug Wasser in der Ruhr

Essen (dpa/lnw) - Trotz der bereits im zweiten Jahr anhaltenden Trockenheit ist das Ruhrgebiet von Wasserknappheit verschont geblieben. Die acht Talsperren des Ruhrverbandes hätten dafür gesorgt, dass stets genügend Wasser in der Ruhr vorhanden gewesen sei. Das geht aus dem am Mittwoch in Essen vorgestellten Ruhrgütebericht 2018 hervor. Die Wasserqualität von Ruhr und Lenne bezeichnete der Verband als immer gut.