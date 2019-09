Schalke peilt gegen Mainz dritten Sieg in Serie an

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Der FC Schalke 04 will sich mit dem dritten Sieg in Serie im vorderen Tabellendrittel der Fußball-Bundesliga festsetzen. «Wir sehen sehr wohl, dass wir unseren Start verbessern und uns in eine gute Position bringen können», sagte Schalke-Trainer David Wagner vor dem Heimspiel gegen den FSV Mainz am Freitag (20.30 Uhr). Die Stimmung im Kader sei entsprechend großartig: «Wir haben wahnsinnig Lust, die Freude auf das nächste Spiel wird größer.»