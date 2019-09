Dortmund (dpa/lnw) - Vor dem Champions-League-Spiel gegen den FC Barcelona haben Unbekannte auf einem Bahnsteig in Dortmund einen BVB-Fan attackiert und seinen Ultra-Fanschal gestohlen. Der 28 Jahre alte Anhänger des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund kam verletzt in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Mittwoch erklärte.

Von dpa