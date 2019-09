Bus wird geschnitten und muss stark bremsen: Sechs Verletzte

Duisburg (dpa/lnw) - Ein Auto soll ihn geschnitten haben: Bei einem Bremsmanöver eines Linienbusses in Duisburg sind sechs Menschen verletzt worden. Die betroffenen Fahrgäste im Alter zwischen 41 bis 69 Jahren seien hingefallen oder auf ihren Sitzen nach vorn geschleudert worden, erklärte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Vier von ihnen kamen zur vorsorglichen Untersuchung mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

Von dpa