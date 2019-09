Kapitalanleger um fast eine halbe Million Euro geprellt

Detmold (dpa/lnw) - Mit falschen Versprechungen soll ein 55-Jähriger aus Detmold gutgläubige Kapitalanleger geprellt und fast eine halbe Million Euro ergaunert haben. Der Mann sei wegen gewerbsmäßigen Betrugs in 15 Fällen angeklagt, teilte die Detmolder Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. In einer Art Schneeballsystem soll er den Investoren angeboten haben, ihr Geld zu günstigen Konditionen anzulegen. Teilweise habe er ihnen 100 Prozent Rendite innerhalb von drei Monaten versprochen. In Wirklichkeit soll der Angeklagte das Geld für seinen eigenen Lebensstil verbraucht haben.

Von dpa