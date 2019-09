Halle (dpa/lnw) - Autofahrer in Ostwestfalen können ab Mitte November eine durchgehende Autobahnverbindung von der Paderborn bis Osnabrück nutzen. Dann soll eine rund sieben Kilometer lange Lücke der A33 zwischen Halle und Borgholzhausen geschlossen sein. Am 18. November ist die Freigabe für den Verkehr geplant, wie der Landesbetrieb Straßen.NRW am Mittwoch mitteilte.

Von dpa