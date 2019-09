Dr. Oetker stellt Bankhaus Lampe auf Prüfstand

Bielefeld (dpa) - Dr. Oetker nimmt verschiedene Szenarien für das konzerneigene Bankhaus Lampe unter die Lupe. «Die Prüfung befindet sich allerdings noch in einem sehr frühen Stadium, alle Optionen werden geprüft», sagte ein Sprecher am Mittwoch. Nach Informationen des «Platow-Briefs» hat das Familienunternehmen mit Sitz in Bielefeld mögliche Interessenten angesprochen, darunter Banken und Finanzkonzerne. Ob das Bankhaus weiter alleine oder zusammen mit einem Partner agiere, werde derzeit geprüft, sagte der Sprecher.

Von dpa