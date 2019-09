Kinderpornografie-Verdacht: Ermittler in Herford

Herford (dpa/lnw) - Im Zusammenhang mit dem Verdacht des Besitzes von Kinderpornografie haben Ermittler auch Wohnwagen auf einem Campingplatz in Herford untersucht. «Es gibt keinen Zusammenhang mit Lügde», betonte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Bielefeld. Es gehe nicht um Kindesmissbrauch, der Fall habe nicht annähernd die Dimension wie in Lügde. Das «Westfalen-Blatt» hatte am Mittwoch über die Wohnwagen-Untersuchung berichtet. Die Polizei hatte am Dienstag nur den Fall an sich publik gemacht.

Von dpa