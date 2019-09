SPD-Landtagsabgeordnete teilen bei Twitter #GrönemeyerLieder

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Debatte um einen lautstarken Aufruf Herbert Grönemeyers, «keinen Millimeter nach rechts» zu rücken, hat den Landtag in NRW erreicht. Nachdem die AfD-Fraktion den Sänger am Dienstagabend bei Twitter «The Voice of Anti-Germany» nannte, reagierte die SPD: Zahlreiche Landtagsabgeordnete twitterten am Mittwoch Liedzeilen aus Grönemeyer-Songs, um ihre Solidarität mit dem gebürtigen Bochumer zu zeigen.

Von dpa