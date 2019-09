Zwei Verletzte bei Explosion in Gebäude in Münster

Münster (dpa/lnw) - In einem Gebäude in Münster ist es am Mittwochmorgen zu einer Explosion gekommen. Zwei Personen wurden verletzt, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Nach ersten Informationen war in dem Gebäude eine Zwangsräumung geplant. Laut Polizei kam es dabei offenbar zu einer Gasexplosion. Feuerwehr und Polizei sind mit Einsatzkräften vor Ort.