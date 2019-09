Ex-Angeklagter sagt im Loveparade-Prozess als Zeuge aus

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Prozess um das Loveparade-Unglück soll am Mittwoch ein früherer Angeklagter in dem Verfahren als Zeuge aussagen. Nach Angaben des Duisburger Landgerichts handelt es sich um den damaligen Stadtentwicklungsdezernenten. Das dem Dezernat zugeordnete Amt für Baurecht und Bauberatung in Duisburg soll laut Anklage in die Planungen der Loveparade 2010 involviert gewesen sein.

Von dpa